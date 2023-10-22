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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirsporlu Balotelli'den Filistin'e "one minute" paylaşımlı destek - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirsporlu Balotelli'den Filistin'e "one minute" paylaşımlı destek

        Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "one minute" çıkışının videosunu paylaşarak Filistin'e destek verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:23
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        Filistin'e "one minute" paylaşımlı destek
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        Mario Balotelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki "one minute" çıkışının videosunu paylaşarak Filistin'e destek verdi.

        Mario Balotelli, Instagram hesabından, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın, 2009'da yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışına tepki gösterdiği anların videosunu paylaştı.

        Erdoğan'ın uluslararası kamuoyunda "one minute" çıkışı olarak hatırlanan tepkisi, tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

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