Adana Demirspor, Cluj'u ağırlayacak
Temsilcimiz Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Cluj'u ağırlayacak. Temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten maçın rövanşını taraftarının da desteğiyle kazanmayı hedefliyor
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Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında bugün Cluj'u ağırlayacak.
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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcimiz, Romanya'da 1-1 biten ilk maçın rövanşını kazanarak tur biletini almak istiyor.... Belçikalı hakem Nathan Verboomen'in yöneteceği karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.
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Mavi lacivertli temsilcimizde transfer görüşmelerini sürdüren Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye dışında eksik bulunmuyor.
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Cluj, Romanya Ligi'nde bu sezon üç müsabakaya çıkarken, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı...
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Adana Demirspor rakibini geçmesi halinde 3. Eleme Turu'nda Osijek - ZTE FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Temsilcimizin Avrupa’daki ilk golünü atan kaptan Stambouli tarihe geçmişti.
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