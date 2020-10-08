Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Devam eden operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.

İkametlerinde bir miktar sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.