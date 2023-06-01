Adana'nın Kozan ilçesinde, dünden bu yana kayıp olan Efe Ulaş'ın (57) ormanda cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kapukaya köyündeki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Efe Ulaş, akşam eve dönmedi. Telefonla kendisine ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek Ulaş hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre; jandarma, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucunda Ulaş'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ulaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.