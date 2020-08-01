Adana'da bin 590 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bin 590 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan C.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.