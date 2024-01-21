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        Haberler Gündem Adana'da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Adana'da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 00:47 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:47
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        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
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        Orhangazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Selçuk Şimşekli idaresindeki otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Şimşekli'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı Yemliha Nergis Yolcu'yu hastaneye kaldırdı. Yolcu, kurtarılamadı.

        YOL ÇALIŞMALARIN ARDINDAN AÇILDI

        Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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