Adana'da korkunç kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hacı Abike idaresindeki 01 VY 025 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda, sinyalizasyonda bekleyen M.T'nin kullandığı 33 AJV 647 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada yaralanan otomobildeki 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; sürücü Abike, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.