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Adana'da kuraklık arıyı da vurdu

Kış mevsiminde yeterli yağış ile soğuk olmaması nedeniyle arılarda ölüm arttı. Bir kısmı da yuvalarını terk edince kovanlar neredeyse boş kaldı.

Giriş: 03.03.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da kuraklık arıları da etkiledi
İHA

Uzmanların olağanüstü kuraklık uyarısı haritasında yer alan Adana’da arıcılar da etkilendi. Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeni ile arılar kovanların bir kısmı öldü, bir kısmı da petekleri terk ederek yuvaları boş bıraktı. Sadece bir arıcının 422 kovan arısından 150 kovanı ya öldü yada yuvalarını terk etti.

Bu durum kışın yaşanmamasına bağlı olarak gerçekleştiği ifade edilirken, yeni sezonda bal üretimin de verimin ciddi oranda düşmesinin beklendiği aktarıldı. Kozan ilçesinde arıcılık yapan Kapıkaya Mahallesinden Niyazi Tapan yaşanan durum ile ilgili bilgi verdi.

"422 kovan arım vardı şuan yaklaşık 150 kovan arım öldü" diyen Tapan," Kalanı da malum sıkıntılı. Şuan yaşadığımız sıkıntı kış uykusuna arı yatmadı. Uça uça arı bitti. Geriden de yavru üretimi olmadı. Arının ömrü 40 gün, geriden üretim olmaması uçan arının da geri gelmemesi sıkıntı oldu.

Kış olmadığı için büyük sorun oldu geriye kalanda çok zayıf" ifadelerini kullandı. Besleme şurubu verdiklerini ancak kocanda asker arılarının olmadığına dikkat çeken Tapan, kışın mevsiminin yaşanmamasının doğal bir afet olduğuna değinerek, peteklerde yok denilecek kadar arıların azaldığına vurgu yaptı.

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