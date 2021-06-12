Adana'da korkunç olay! Trafikte doktora dayak!

Adana'da, 9 Haziran günü saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli 2 çocuk babası Dr. Sevcan Aslan, iş çıkışı otomobiliyle evine dönerken kırmızı ışıkta yavaşladı. Dr. Aslan, bu sırada sol şeritten boş olan sağ şeride geçti.
DHA'da yer alan habere göre hemen arkasından gelen motosikletli kurye S.Ç. de paniğe kapılıp kornaya basarak doktorun şerit değiştirmesine tepki gösterdi. Dr. Aslan, otomobilinin camını indirerek, "Özür dilerim, kör noktamdaydın, seni göremedim" dedi. Hemen ardından da ışık yeşile dönünce yoluna devam etti.
Ancak kurye, 'Ya çarpsaydın?' diyerek tepkisini sürdürünce Dr. Aslan, aracını yol kenarına park edip otomobilden inmek istedi. Yanına yaklaşan kurye, doktora tekme ve yumrukla saldırdı. Araya giren vatandaşların müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Darp raporu alan Dr. Sevcan Aslan, kurye hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kurye, ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.
Saldırının şokunu yaşayan Dr. Sevcan Aslan, kırmızı ışıkta yavaşlarken boş olan sağ şeride geçtiğini, bu sırada arkasından gelen motorlu kuryenin kendisine tepki gösterdiğini söyledi. Kuryeden özür dileyip yoluna devam ettiğini anlatan Aslan, "150 metre kadar gittim ancak kurye tepkisini sürdürünce aracımı sağa çekip konuşmak için inmek istediğim sırada yanına gelip tekme yumruk saldırdı. Ayağındaki botla çuval tekmeler gibi boynuma ve yüzüme vurmaya başladı.
3'üncü tekmeden sonra bilincimi kaybedeceğimi bildiğim için darbeleri tutmaya çalıştım. O esnada elim incindi. Botunu tuttuğumda yüksek sesle hastanenin adını söyleyerek 'ben hekimim, seninle konuşmak için durdum. Kavga etmek tartışmak için durmadım. Arkadaşım ne yapıyorsun' dedim. Defalarca söyledim. Ayağını tuttuğum için elleriyle vurmaya başladı. Elinde kesici delici alet olsa herhalde beni öldürecekti" dedi.
Otomobilinden indikten sonra kuryenin boğazını sıktığını belirten Aslan, "Polisi aradım. Ekipler geldi. Plakasını çektim. Karakola gittik. Şikayetçi oldum" diye konuştu.
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