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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler! - En son haberler

        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!

        Adana'da, 41 yaşındaki Necmettin Çakmak'ı, boşanma davası çıkışı darp edip, tabancayla öldüren 3´ü kayınbiraderi, 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden kayınbirader Mehmet Sıraç Yıldırım´ın ifadesinde, "Aileme küfredince, dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dediği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:12
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        Adana'da korkunç olay! Boşanma davası çıkışı öldürdüler!
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        Adana'da kan donduran olay, 28 Eylül saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi´nde meydana geldi.

        DAVA ÇIKIŞI TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre eşi F.Ç. ile boşanma davasının ertelenmesinin ardından mahkemeden çıkan Necmettin Çakmak (41) ile kayınbiraderleri Mehmet Sıraç Yıldırım (43) ile Zeki Yıldırım (49), Mehmet Ekrem Yıldırım (48) ve onun oğlu Halit Yıldırım (22) arasında tartışma çıktı.

        EŞİNİN AİLESİ İLE KARŞILAŞTI

        Kısa süreli arbedenin ardından evine gitmek üzere ayrılan Çakmak, eşinin ailesi ile Saydam Caddesi'nde karşılaştı.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

        Burada da süren kavgada kayınbiraderlerinin darp ettiği Çakmak, Mehmet Sıraç Yıldırım tarafından tabancayla başından vuruldu. Çakmak yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KAYINBİRADERİNİ YARALAYIP, CEZAEVİNE GİRMİŞ

        Öte yandan Çakmak'ın, 2022'de, eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak'ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, 4 ay önce de cezaevinden tahliye olduğu bildirildi.

        KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobille kaçan 4 şüpheliyi, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, mahkeme çıkışı yaşanan kavganın ardından mahallelerindeki kıraathaneye gidip oturduklarını, bu sırada yanlarına gelen Çakmak'ın tepki gösterip, küfrettiğini öne sürdü.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden Mehmet Sıraç Yıldırım, "Aileme küfredince, dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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