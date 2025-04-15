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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Bisiklet parası için öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!

        Adana'da, portakal bahçesinde tartıştığı 24 yaşındaki Mehmet Kutlu'yu öldüren 51 yaşındaki Ramazan Aslan, kahvehanede otururken yakalandı. Aslan'ın, Kutlu'ya 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattığını, parasını alamayınca aralarında husumet başladığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:17
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        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
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        Adana'da olay, 11 Nisan'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak'taki portakal bahçesinde meydana geldi.

        Ramazan Aslan (51), bekçisi olduğu portakal bahçesinde husumetlisi Mehmet Kutlu (24) ile buluştu.

        KÜFÜRLEŞME KAVGAYA DÖNDÜ

        Katil zanlısı Ramazan Aslan.
        Katil zanlısı Ramazan Aslan.

        DHA'daki habere göre Aslan ve Kutlu arasında çıkan tartışma, küfürleşmenin ardından kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Ramazan Aslan, belinden çıkardığı tabancayla Mehmet Kutlu'ya ateş açtı.

        GÖĞSÜNE 3 KURŞUN İSABET ETTİ

        Mehmet Kutlu, 24 yaşındaydı.
        Mehmet Kutlu, 24 yaşındaydı.

        Göğsünden 3 kurşunla vurulan Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Aslan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        HUSUMETİN NEDENİ BİSİKLET

        Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, Ramazan Aslan'ın Kutlu'ya 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattığını, parasını alamayınca aralarında husumet başladığı ortaya çıktı.

        CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

        Teknik takip başlatan ekipler, Aslan'ın Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde olabileceğini değerlendirdi. Mahallede araştırma yapan ekipler, Ramazan Aslan'ı kahvehanede otururken yakaladı. Şüphelinin üst aramasında cinayette kullandığı tabanca ele geçirildi.

        "BİR ANLIK ÖFKEYLE ATEŞ AÇTIM"

        Emniyete götürülen Aslan, sorgusunda, "Mehmet'e, geçtiğimiz yıl 8 bin lira karşılığında elektrikli bisiklet sattım. Fakat bu zamana kadar parayı ödemedi. Ben de paramı ya da elektrikli bisikletimi geri vermesini istedim. Vermeyeceğini söyleyince tartışma çıktı, bana küfretti. Bir anlık öfkeyle ateş açtım" dedi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #adana
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