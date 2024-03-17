Adana'da kimyasal madde yüklü TIR'da yangın çıktı
Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 17.03.2024 - 02:11 Güncelleme: 17.03.2024 - 02:11
Adana-Pozantı Otoyolu güney gişeleri yakınında, Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu TIR'da hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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