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        Haberler Gündem Adana'da kimyasal madde yüklü TIR'da çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Adana'da kimyasal madde yüklü TIR'da yangın çıktı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde kimyasal madde yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 02:11 Güncelleme: 17.03.2024 - 02:11
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        Kimyasal madde yüklü TIR'da yangın çıktı
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        Adana-Pozantı Otoyolu güney gişeleri yakınında, Adnan Ukşul yönetimindeki kimyasal madde yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın sonucu TIR'da hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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