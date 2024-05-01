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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi kayınbiraderi öldürdü

        Adana'da karısıyla boşanma aşamasında olan kişiyi kayınbiraderi öldürdü

        Adana'da boşanmak üzere olduğu karısının erkek kardeşi tarafından tabancayla vurulan 23 yaşındaki Samet Gençdal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 05:45 Güncelleme: 01.05.2024 - 05:45
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        Karısıyla boşanma aşamasındaydı, kayınbiraderi öldürdü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, dün Yunusoğlu Mahallesi’nde Samet Gençdal (23) ile boşanma aşamasında olduğu eşinin kardeşi arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, ismi öğrenilemeyen kayınbirader Gençdal'a tabancayla ateş açtı. Yaralanan Gençdal, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; Gençdal, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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