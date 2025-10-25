Habertürk
        Adana'da iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

        İş yerine el yapımı patlayıcı atıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine el yapımı patlayıcı atıldı. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 02:59 Güncelleme: 25.10.2025 - 02:59
        İş yerine el yapımı patlayıcı atıldı
        Fevzipaşa Mahallesi'ndeki giyim satışı yapılan bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

        Patlayıcının parça tesirli olduğu değerlendirilen saldırıda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmediği belirtildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

        Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #adana
        #adana haber
        #yerel haber
