DHA

Kaza, Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı´nda meydana geldi.

İddiaya göre, Gani A. yönetimindeki 33 DML 21 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı yöne geçerek Hasan Ç.´nin kullandığı 01 EZH 17 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip refüje, TIR da yol kenarına savruldu. TIR şoförü Gani A., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, Hasan Ç. ile Kazım E., cipte sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Hasan Ç. ile Kazım E.´yi sıkıştıkları araçtan çıkardı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralılardan Kazım E.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.