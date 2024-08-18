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        Haberler Gündem Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 01:28 Güncelleme: 18.08.2024 - 01:28
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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Yaşar Cebe idaresindeki motosiklet, Kıyıboyu Caddesi'nde kaldırıma savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Cebe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayın duyulması üzerine kaza yerine gelen Cebe'nin yakınları gözyaşı döktü.

        Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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