Adana'da korkutan çökme!

Adana'da 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol ulaşıma kapatıldı.

Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.

Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.

Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken, mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini belirtti.

Pozantı'dan Niğde yönüne ulaşım, Fındıklı Mahallesi içinden geçen yoldan sağlanıyor.