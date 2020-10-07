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Adam Tanımı:

Adam kelimesini anlamı; yetişkin bir erkek insan, cinsiyet veya yaş ne olursa olsun bir insan, bir kişi. Belirli bir mesleğe, gruba, milliyete veya başka bir kategoriye ait olan bir insan veya yetişkin bir erkek insan, çoğunlukla kombinasyon halinde kullanılır.

Adam Nedir TDK:

İnsan, erkek kişi, görevli kişi veya çalışan kişi olarak tanımlanır. Bir erkek, erkekliğin özelliği olarak kabul edilen, güç gibi niteliklere sahiptir.

Adam Örnek Anlatımı:

Bir yetişkin erkek insan, yüksek derecede erkeklikten farklı olarak kabul edilen niteliklere sahip olan (cesaret, güç ve kuvvet gibi) kişi için adam kelimesi kullanılır. Belirli bir kategoriye ait bir adam (doğum, ikamet, üyelik veya mesleğe göre)genellikle karma, iş adamı veya takım oyuncusu adamı gibi anlamlar için kullanılır.

Adam Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Yapmış olduğu projeler ile nasıl başarılı bir iş adamı olduğunu gösterdi.

Bu adamın yaptığı kötülüğe inanamıyorum.