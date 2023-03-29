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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak! Personel alımı ne zaman, şartları neler ve branş dağılımı, kontenjanları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak! Personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları araştırmaları hız kazandı. Katıldığı iftar programında Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 bin 305 personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte, 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı konusuna ilişkin detaylar...

Giriş: 29.03.2023 - 22:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi, şartları ve branş dağılımı araştırmaları Bakan Bozdağ'ın açıklamasının ardından gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 personel alımı yapılacağını açıkladı. İşte, 2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna ilişkin merak edilen detaylar...

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPLACAK!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Adalet Bakanlığının yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bekir Bozdağ, “Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.” bilgisini paylaştı

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

    Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.

  • PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk Vatandaşı olmak,

     Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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