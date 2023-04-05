Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı belli oldu mu?" İşte Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuru şartları...