        Haberler Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Tunç’tan “İmralı ziyareti” sorusuna yanıt: Komisyonun takdirinde

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, bir gazetecinin "Komisyon İmralı'ya gidecek mi?" sorusuna "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar" karşılığını verdi

        Giriş: 30.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:02
        "İmralı ziyareti" sorusuna yanıt
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına ilişkin, "Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Tunç, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Komisyondaki sunumuna ilişkin soru üzerine Tunç, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili komisyona davet edildiğini, Adalet Bakanı sıfatıyla milletvekillerinin sorularını cevapladığını belirterek, komisyonun çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini, 41 yıldır terörle mücadele edildiğini, büyük ekonomik kayıpların ve acıların yaşandığını vurgulayan Tunç, "Büyük acılar yaşadık. Bundan sonra ülkemiz bu kayıpları, acıları yaşamasın, bütün temennimiz bu. Bu anlamda başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması, sürecin başarıya ulaşması noktasında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı milletvekillerimizle, komisyon üyeleriyle paylaştık." ifadelerini kullandı.

        KOMİSYON İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

        Tunç, süreçle ilgili yasal düzenleme gerektiren hususlar olacaksa bunun TBMM'nin takdirinde olduğunu belirterek, "Meclis Komisyonunun iradesi önemli çünkü milli iradenin tecelligahı Meclisimiz, Parlamentomuz. Onların alacağı kararlar, onların çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        "Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Tunç, "Onlar komisyonun takdirinde olan hususlar." dedi.

