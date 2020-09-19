Adalet Bakanı Gül'den Halil Sezai'ye tepki!

CNN Türk yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, birçok insanın sorun yaşadığında, sosyal medyada doğrudan Adalet Bakanını etiketleyerek tepki vermesine ilişkin, yargısal konularla ilgili bir olay yaşandığında kendisine sosyal medyada "niçin soruşturma açmadınız, soruşturma açacak mısınız" dendiğini anlattı.
"ÖRNEK OLMA MİSYONU VARDIR"
AA'da yer alan habere göre Bakan Gül, toplumda infiale neden olan şarkıcı Halil Sezai'nin şiddet görüntülerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Bakan Gül, "(Halil Sezai'nin tutuklanması) Yaşça büyük birisine yapılan böyle bir saldırı asla kabul edilemez, ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyu önünde sanatçıların, sporcuların ve siyasetçilerin örnek olma gibi misyonu vardır" dedi.
"ADALETE OLAN GÜVENİ ORTADAN KALDIRIR"
Gül, birinin tutuklanması, serbest kalması ya da soruşturma açılması konusunda kendisinin bir yetkisi bulunmadığını vurguladı. Sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçlarını insanların yaygın olarak kullanmasında bir sorun olmadığını dile getiren Gül, "İnsanlar duygularını, tepkilerini sosyal medyada da elbette ifade edebilirler. Sosyal medyayı peşin hüküm veren, yargılayan, infaz eden bir platform haline getirmek, insanları lekelemek ya da daha soruşturma, yargılama devam ederken, savcının önüne deliller gelirken, deliller toplanırken televizyonlarda, sosyal medyada adeta vaki olmuş gibi yargı dağıtmak, vermek adalete olan duyguyu ortadan kaldırır, rencide eder. Türkiye'nin yargı kurumlarına, mahkemelerine herkesin saygı duyması, ortak bir şekilde bu güveni korumak çok önemli" değerlendirmesini yaptı.
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