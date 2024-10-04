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        Haberler Gündem Politika Adalet Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı | Son dakika haberleri

        Adalet Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mehmet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 01:19 Güncelleme: 04.10.2024 - 01:20
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        Adalet Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı
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        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanadı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı.

        Ayrıca Danıştay Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.

        Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Atama kararları
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