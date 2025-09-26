Habertürk
        Adalet 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Adalet 2 ne zaman çekildi?

        Adalet 2 filminin konusu ve oyuncuları: Adalet 2 ne zaman çekildi?

        Adalet 2 (The Equalizer 2) filmi, beyaz perdenin ardından 26 Eylül Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu Richard Wenk, Michael Sloan tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturmaktadır. Peki, "Adalet 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Adalet 2 filminin konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 26.09.2025 - 18:34 Güncelleme: 26.09.2025 - 18:34
        • 1

          Adalet 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolünde usta oyuncu Danzel Washington'un olduğu film, 2018 yılında vizyona girdi. Filmin çekimleri, Eylül 2017'de başladı ve Boston ve Massachusetts'in diğer bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Adalet 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu gündemine aldı. Peki, "Adalet 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Adalet 2 ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          ADALET 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Eğer bir sorununuz varsa ve gidecek kimseniz yoksa, Robert McCall size yardım edecektir: O, adalet sağlayıcıdır. McCall dövülmüş, sömürülmüş ve zulüm görmüşlere şaşmaz bir adalet sunarak yardım edegelmiştir. Fakat bu kez, McCall'un tehlikeli geçmişi bizzat kendi yakın çevresine ulaştığında, skoru eşitlemek için tüm yeteneklerine ihtiyacı olacaktır. Ve bu kez, onu yok etmek için hiçbir engel tanımayacak suikastçılarla yüzleşmek zorundadır.

        • 3

          ADALET 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Denzel Washington - Robert McCall

          Pedro Pascal - Dave York

          Ashton Sanders - Miles Whittaker

          Orson Bean - Sam Rubinstein

          Bill Pullman - Brian Plummer

          Melissa Leo - Susan Plummer

          Jonathan Scarfe - Resnik

          Sakina Jaffrey - Fatima

          Kazy Tauginas - Ari

          Garrett Altın - Kovac

          Tamara Hickey - Grace Braelick

          Rhys Cote - Grace'in kızı

          Adam Karst - Grace'in Türk eski kocası

          Antoine de Lartigue - Bay Calbert (Belçikalı Koca)

          Abigail Marlowe - Jana Calbert (Belçikalı Karı)

          Andrei Arlovski - Rus gangster

