ADALET 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eğer bir sorununuz varsa ve gidecek kimseniz yoksa, Robert McCall size yardım edecektir: O, adalet sağlayıcıdır. McCall dövülmüş, sömürülmüş ve zulüm görmüşlere şaşmaz bir adalet sunarak yardım edegelmiştir. Fakat bu kez, McCall'un tehlikeli geçmişi bizzat kendi yakın çevresine ulaştığında, skoru eşitlemek için tüm yeteneklerine ihtiyacı olacaktır. Ve bu kez, onu yok etmek için hiçbir engel tanımayacak suikastçılarla yüzleşmek zorundadır.