Adalet 2 filminin konusu ve oyuncuları: Adalet 2 ne zaman çekildi?
Adalet 2 (The Equalizer 2) filmi, beyaz perdenin ardından 26 Eylül Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosu Richard Wenk, Michael Sloan tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturmaktadır. Peki, "Adalet 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Adalet 2 filminin konusu ve oyuncuları...
Adalet 2 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolünde usta oyuncu Danzel Washington'un olduğu film, 2018 yılında vizyona girdi. Filmin çekimleri, Eylül 2017'de başladı ve Boston ve Massachusetts'in diğer bölgelerinde gerçekleştirildi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Adalet 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu gündemine aldı. Peki, "Adalet 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Adalet 2 ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
ADALET 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Eğer bir sorununuz varsa ve gidecek kimseniz yoksa, Robert McCall size yardım edecektir: O, adalet sağlayıcıdır. McCall dövülmüş, sömürülmüş ve zulüm görmüşlere şaşmaz bir adalet sunarak yardım edegelmiştir. Fakat bu kez, McCall'un tehlikeli geçmişi bizzat kendi yakın çevresine ulaştığında, skoru eşitlemek için tüm yeteneklerine ihtiyacı olacaktır. Ve bu kez, onu yok etmek için hiçbir engel tanımayacak suikastçılarla yüzleşmek zorundadır.
ADALET 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Denzel Washington - Robert McCall
Pedro Pascal - Dave York
Ashton Sanders - Miles Whittaker
Orson Bean - Sam Rubinstein
Bill Pullman - Brian Plummer
Melissa Leo - Susan Plummer
Jonathan Scarfe - Resnik
Sakina Jaffrey - Fatima
Kazy Tauginas - Ari
Garrett Altın - Kovac
Tamara Hickey - Grace Braelick
Rhys Cote - Grace'in kızı
Adam Karst - Grace'in Türk eski kocası
Antoine de Lartigue - Bay Calbert (Belçikalı Koca)
Abigail Marlowe - Jana Calbert (Belçikalı Karı)
Andrei Arlovski - Rus gangster
