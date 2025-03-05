Adak kurban yenir mi? Adak kurban yemek günah mı?

Adak kurbanı, dileğinin gerçekleşmesi amacıyla ya da Allah’a şükür için adanan bir kurban çeşididir. İbadet amacıyla kesilen adak kurbanı, belirli bir adanmışlığa dikkat çekmek için gerçekleştirilen bir ibadet türüdür. Peki, Adak kurban yenir mi, kurbanı kesen kişi ve ailesi bu kurban etinden yiyebilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre adak kurbanının adayan kişi ve ailesi bu eti tüketmemelidir. Aksi takdirde, adak yerine getirilmemiş sayılır ve dini hükümler açısından bu durum günah olarak kabul edilir. İşte Diyanet ile adak kurban yemenin günah olup olmadığına ilişkin tüm detaylar…

ADAK KURBANI NEDİR?

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Adak, bir Müslümanın dini zorunluluğu olmamasına rağmen Allah’a ibadet olarak bir şey yapmayı söz vermesidir. Adak kurbanı ise, bireyin bir dileğinin gerçekleşmesi halinde kesmeye niyet ettiği kurbana verilen addır. İslam dininde önemli bir yere sahip olan adak kurbanı ibadeti, vacip ya da farz değildir fakat adanmasının ardından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak kabul edilir.

ADAK KURBANI KİMLERE DÜŞER?

Bir bireyin kendi iradesiyle verdiği bir taahhüt olan adak, belirli bir şartla adanmışsa ve o şart gerçekleşmişse, artık adanan o kurbanın kesilmesi vacip durumuna gelir. Adanan kurbanın kesilmesiyle birlikte adak yerine getirilmiş olur. Fakat bu adak kurbanının kimler tarafından yenilip yenilmeyeceği konusu İslam alimlerinin üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre:

Adak kurbanı, adayan kişi ve ailesinin yemesi için değil, başkalarına ikram etmesi için kesilir.

Adak kurbanını, sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yiyemez.

Adanan kurbanın eti, ihtiyaç sahibi ve fakir insanlara dağıtılmalıdır.

Diyanet’in açıklamalarına göre; bir Müslüman adak kurbanı kesmişse bu hayvanın etinden; kendisi, eşi, çocukları ve anne-babası yiyemez. Fakat diğer akrabaları, komşuları ve muhtaç kişiler bu kurbanın etinden yararlanabilir.

ADAK KURBANI YEMEK GÜNAH MI?

İslam alimlerinin görüşlerine göre, adak kurbanının etinden adayan kişinin yemesi caiz görülmez yani uygun değildir. Kişinin Allah için adadığı bu kurbanın etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekir. Eğer adağı gerçekleştiren kişi ya da bakmakla yükümlü olduğu ailesi (annesi, babası, eşi, çocukları) bu etten yerse, yedikleri miktarı ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak vermeleri gerekir. Bu durumu yerine getirmemek ise günah olarak görülür.

ADAK KURBANI KESİLDİKTEN SONRA NASIL DAĞITILMALIDIR? Adak kurbanının etini dağıtırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Adak kurbanı dağıtımında hassas davranılması gereken hususlar şöyledir: Adanan kurbanının tamamı ihtiyaç sahibi ve fakir insanlara dağıtılmalıdır.

Adak sahibi ile aile bu kurban etinden yememelidir.

Adak kurbanının eti çiğ ya da pişirilmiş olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir.

Fakir, ihtiyaç sahibi olmayan kişilere adak kurbanı eti verilmez. ADAK KURBANI KİMLERE VERİLİR? Adanan kurbanın eti, ilk olarak fakir ve muhtaç kişilere dağıtılır. Bu et; yetimler, dul kadınlar, kimsesizler ve öğrenciler gibi ihtiyaç sahibi insanlara verilir. Adak kurbanının eti, hali vakti yerinde ve zengin olan kimselere verilmez. ADAK KURBANININ ŞARTLARI NELERDİR? Kurban Bayramında kesilen kurban ile benzerlik gösteren adak kurbanı, bazı hususlardan dolayı ayrılır. Adak kurbanını keserken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır: Adak edilen hayvanın İslami şartlara uygun olması gerekir.

Kurban edilen hayvanın sağlık durumu ve yaşı uygun olmalıdır.

Adak kurbanı kesilirken besmele çekilmelidir.

Kesim İslami usullere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Kurban eti ihtiyaç sahiplerine ve fakirlere dağıtılmalıdır. ADAK KURBANI KESİLMEZSE NE OLUR? Adak kurbanının kesilmesi, bireyin Allah’a verdiği sözü yerine getirmesi anlamına gelir. Dinen sakıncalı olan bu durum, kişiye sorumluluk yükler. Eğer bir insan adadığı hayvanı kesmeden vefat ederse, mirasçılarının bu adağı yerine getirmesi gerekir.

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