Acun Ilıcalı ve kanallarına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı ve Exxen platformu hakkında "yasadışı bahis reklamı" nedeniyle soruşturma başlattı
Giriş: 20.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:54
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Acun Ilıcalı, sahibi olduğu 'TV8' televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında "yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.
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