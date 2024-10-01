- Su içmek açlığı kontrol altına almak için iyi bir yol olsa da, şekerli içecekler için aynı şey söylenemez. Gazozlar ve meyve suları kan şekerini aniden yükseltip düşürerek iştahını mahvedebilir.

- Bir bardak su içerek gerçekten mi yoksa duyguların yüzünden mi aç hissettiğini fark etmek için kendine zaman tanımış olursun.

- Eğer sade sudan pek hoşlanmıyorsan maden suyu veya soda iç.