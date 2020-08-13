Açılışının ikinci yılında İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tercihlerde yoğun ilgi

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İTÜ MTAL’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl LGS sonuçlarına göre taban puanlarını ortalama yüzde 41 oranında artırdı.

Geçtiğimiz yıl ilk talebelerini alan İTÜ MTAL, bu yıl öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer buldu.

LGS sonuçlarına göre İTÜ MTAL’nin Bilişim Teknolojileri Alanı, Elektrik-Elektronik Teknoloji Alanı ve Denizcilik alanındaki bölümleri öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, lisede aldıkları mesleki eğitimle meslek sahibi olacak çocukların geleceğin yetkinliklerini erken yaşta kazanacaklarına ifade etti.

Toros, çocukların İTÜ kalitesi ve bilgi birikimiyle aldıkları yoğun akademik eğitimin de etkisiyle üniversite için avantaj sahibi olacaklarını vurguladı.

Öğrencilerin meslek eğitiminin yanında Anadolu liselerindeki gibi yoğun akademik dersler aldığını belirten Toros, şunları kaydetti:

"Lisede üniversite düzeyinde eğitim alan öğrenciler, gelecekte ilk günden üniversite akademisyenleri ile projeler, araştırmalar yapmaya başlayacaklar. Ülkemizde meslek liseleriyle ilgili olumsuz algı yıkılmaya başladı. Meslek liselerinde üniversitelerin ve sektörlerin de desteğiyle ekonomik gelişmeler hız kazanacak. Türkiye’nin 2023 eğitim vizyonu ile meslek liseleri uzmanlık alanları ile araştırma, teknoloji geliştirme gibi vizyoner bir bakış açısı kazanıyor. LGS ile girilen meslek liselerinde öğrencilerimizin bilim, teknoloji ve sektör dinamikleri çerçevesinde üst düzey beceriler geliştirmelerine yardımcı olunuyor. Meslek liseleri öğrencileri, yerel ve küresel sorunlara, yaratıcı ve etkin çözümler üretebilen bireylere dönüştürmenin yolu açılıyor. Bu yıl İTÜ MTAL, öğrencilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer buldu ve okulumuz açılışının ikinci yılında büyük başarı elde etti."