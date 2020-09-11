Jumbo karidesleri pratik bir şekilde hazırlayacağınız acılı sosunda, kısa sürede pişirebileceğiniz gibi önceden hazırlamış olduğunuzu düşündüğümüz Chili Thai sosunu ekleyerek de lezzetlendirebilirsiniz. Acı ve kremalı karideslerinizi sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Acılı, Kremalı Karides İçin Gereken Malzemeler:

800 gram ayıklanmış jumbo karides

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

4 adet kurutulmuş chili biberi

1/2 su bardağı domates suyu

2 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı sirke

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı krema

5 gram taze zencefil

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

Acılı, Kremalı Karides Yapılışı:

Öncelikle karidesleri bol suda yıkayın.

Ayıkladıktan sonra kağıt peçete ile kurulayın.

Sarımsakları ve taze zencefili rendeleyin.

Zeytinyağını mümkünse döküm bir tavada kızdırın.

Aromasını vermesi için sarımsakları zeytinyağında biraz kavurun.

Ayıklanmış karidesleri ekleyin.

2-3 dakika kadar yüksek ateşte soteleyin.

Domates suyu ile kıvamını açtığınız ketçap, acısını vermesi için kurutulmuş chili biberleri, sirke, rendelenmiş zencefil, taze çekilmiş tane karabiber ve tuzu ekleyin.

Sotelediğiniz karidesleri, domates sulu sosunda 4-5 dakika kaynatın.

Sosun daha kıvamlı ve renginin berrak olması için mısır nişastası ekleyin ve karıştırın.

Karideslerin lezzetini arttırmak için kremasını katın.

Sıcak olarak servis edin.

Deniz ürünü ve özellikle acı seven sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ayıklanmış karideslerin kuyruk kısımlarını bırakabilirsiniz.