ATA AÖF, AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Fakültesi 2025 taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl (2024) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.

Geçtiğimiz sene 2 ve 4 yıllık fakültelerin puanlarına aşağıdaki YÖK Atlas robotu ile ulaşabilirsiniz.

AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ