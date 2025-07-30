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        Haberler Bilgi Yaşam Açıköğretim Fakültesi taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık AÖF, ATA AÖF taban puanları ve kontenjanları ile bölümleri

        Açıköğretim Fakültesi taban puanları 2025: 2 ve 4 yıllık AÖF, ATA AÖF taban puanları ve kontenjanları ve bölümleri

        YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunuyor. Tercihlerinde açıköğretim yazmak isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin açıköğretim bölümleri için taban puanlarını araştırıyor. Peki, 2025 Açıköğretim Fakültesi taban puanları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 17:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:09
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        • 1

          Açıköğretim Fakültesi taban puanları YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Tercihini açıköğretim bölümlerinden yana kullananlar için 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler AÖF sisteminde kayıtlı. Peki Açıköğretim Fakültesi taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        • 2

          ATA AÖF, AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          Açıköğretim Fakültesi 2025 taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yıl (2024) alım yapılan puanlara göre hareket edecek.

          Geçtiğimiz sene 2 ve 4 yıllık fakültelerin puanlarına aşağıdaki YÖK Atlas robotu ile ulaşabilirsiniz.

          AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATA AÖF BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

          Acil Durum Ve Afet Yönetimi

          Aşçılık

          Bankacılık Ve Sigortacılık Bilgisayar

          Programcılığı Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

          Coğrafi Bilgi Sistemleri Çağrı Merkezi Hizmetleri

          Çocuk Gelişimi

          Dış Ticaret

          Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Emlak Yönetimi

          Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon

          Ev İdaresi

          Felsefe

          Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık

          Görsel İletişim Tasarım

          Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

          İlahiyat

          İlahiyat (Arapça)İnsan Kaynakları Yönetim

          iş Sağlığı Ve Güvenliği

          işletme Yönetim

          Kültürel Miras Ve Turizm

          Laborant Ve Veteriner Sağlık

          Lojistik Marka İletişim

          Medya Ve İletişim

          Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası

          Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Özel Güvenlik Ve Koruma

          Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi

          Radyo Ve Televizyon Programcılığı

          Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi

          Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

          Sosyal Hizmet

          Sosyal Hizmetler

          Sosyal Medya Yöneticiliği Sosyoloji

          Spor Yönetimi

          Tarım Teknolojisi

          Tarih

          Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

          Turizm Ve Otel İşletmeciliği

          Turizm Ve Seyahat Hizmetleri

          Türk Dili Ve Edebiyat

          Web Tasarımı Ve Kodlama

          Yaşlı Bakımı

          Yerel Yönetimler

          Yönetim Bilişim Sistemleri

        • 4

          ATA AÖF HANGİ BÖLÜMLER VAR?

          ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ

          Acil Durum ve Afet Yönetimi

          Adalet

          Bankacılık ve Sigortacılık

          Bilgi Yönetimi

          Bilgisayar Programcılığı

          Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

          Çağrı Merkezi Hizmetleri

          Çocuk Gelişimi

          Dış Ticaret

          Emlak Yönetimi

          Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

          Halkla İlişkiler ve Tanıtım

          İslami İlimler (İlahiyat)

          İş Sağlığı ve Güvenliği

          İşletme Yönetimi

          Laborant ve Veteriner Sağlık

          Lojistik

          Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

          Özel Güvenlik ve Koruma

          Radyo ve Televizyon Programcılığı

          Reklamcılık

          Sağlık Kurumları İşletmeciliği

          Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

          Sosyal Hizmetler

          Spor Yönetimi

          Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik

          Turizm ve Otel İşletmeciliği

          Turizm ve Seyahat Hizmetleri

          Yeni Medya ve Gazetecilik

          Yerel Yönetimler

          LİSANS BÖLÜMLERİ

          Çocuk Gelişimi Lisans

          Egzersiz ve Spor Bilimleri

          Grafik Sanatlar

          Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans

          İşletme

          Kamu Yönetimi

          Reklamcılık Lisans

          Rekreasyon

          Sağlık Yönetimi Lisans

          Sosyal Hizmet Lisans

          Sosyoloji

          Tarih

          Tekstil ve Moda Tasarım

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