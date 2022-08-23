Açıkhava Tiyatrosu'nda yıldızlar geçidi

Sahnesinde yerli ve yabancı starların konserlerine ev sahipliği yapan İstanbul'un en önemli konser alanı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu2 – 16 Eylül tarihleri arasında "Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Konserleri" serisinde müziğin dev isimlerini ağırlayacak.

Athena, Berkay, Duman, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Mabel Matiz, Manga, Melike Şahin, MFÖ, Selda Bağcan, Sertab Erener, Yıldız Tilbe ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi yıldız isimleri müzikseverlerle buluşacak.

2 Eylül Cuma - Melike Şahin

3 Eylül Cumartesi - Sertab Erener

4 Eylül Pazar - Berkay

5 Eylül Pazartesi - Yıldız Tilbe

6 Eylül Salı - Melike Şahin

7 Eylül Çarşamba - maNga

8 Eylül Perşembe - Mabel Matiz

9 Eylül Cuma - Athena

10 Eylül Cumartesi - Yüzyüzeyken Konuşuruz

11 Eylül Pazar - Duman

12 Eylül Pazartesi - MFÖ

13 Eylül Salı - Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

14 Eylül Çarşamba - Selda Bağcan

15 Eylül Perşembe - Adamlar