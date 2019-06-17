Açık oturum nedir? Açık oturum nasıl yapılır? soruları, dün akşam İstanbul'un Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki açık oturumun ardından araştırılıyor. Türkiye'de 17 yıl sonra ilk kez iki siyasi rakip, bir televizyon programında açık oturuma katıldı. İstanbul için yarışan adaylara tüm Türkiye'den yoğun ilgi vardı. İşte açık oturuma dair detaylar...

AÇIK OTURUM NEDİR?

Açık oturum, bir sözlü anlatım türüdür. Toplumun her kesimini ilgilendirebildiği gibi, belli bir konuda da düzenlenebilir. Uzman kişiler bir başkan yönetiminde topluluk karşısında tartışır. Açık oturumlar kalabalık izleyici kitleleri karşısında yapılabileceği gibi radyo veya televizyon ile yayımlanabilir. Genellikle panel ile karıştırılan bir türdür. Aralarında üslup farkı vardır. Açık oturum daha ciddi ve mücadeleci üslupla yapılmasına rağmen, panelde sohbet üslubu hakimdir. Açık oturumda başkan toplantıya hakimdir. Sorular sorar ve konuşmacıların düşüncelerini sorgular.

MODERATÖR NEDİR?

Moderatör, Türkçede tam karşılığı yönlendirici, olay yöneticisidir.