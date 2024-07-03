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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Açık havad 'Mükemmel Günler'

        Açık havad 'Mükemmel Günler'

        Kôji Yakusho'ya Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren ve 2023'te yabancı film dalında Japonya'nın Oscar adayı olan "Mükemmel Günler" (Perfect Days), 9 Temmuz Salı akşamı, açık havada, KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması'nda seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:31
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        Açık havad 'Mükemmel Günler'
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        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması, 9 Temmuz Salı akşamı Wim Wenders imzalı “Mükemmel Günler”i (Perfect Days) beyazperdede izleyicilerle buluşturacak. Başrol oyuncusu Kôji Yakusho’ya Cannes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren ve uluslararası uzun metrajlı film kategorisinde Japonya’nın Oscar adayı olan film, adını Lou Reed’in eşsiz klasiği Perfect Day’den alıyor. “Mükemmel Günler”, müzik kasetleri, ağaçlardan süzülen günışığı, kitaplar gibi günlük hayatın ufak mucizeleriyle varoluşumuzun güzelliklerini keşfe çıkan, sakin bir mutluluk arayışının izini sürüyor.

        Her biri teknolojik sanat yapıtı gibi olan umumi tuvaletleri temizlemekle görevli Hirayama (Kôji Yakusho), işini son derece titizlikle, kendini vererek ve gururla yapar; sıkılmadan yinelediği eylemlerini bir sanata, çevresiyle uyumlu bir geleneğe dönüştürmeyi bilir. Beklenmedik karşılaşmalar, izleyiciyi Hirayama’nın geçmişine götürür.

        Senaryosuna, yönetmen Wim Wenders ile birlikte Takayuki Takuma’nın imza attığı “Mükemmel Günler”in oyuncu kadrosunda Yakusho’nun yanı sıra Arisa Nakano, Tokio Emoto, Min Tanaka gibi isimler bulunuyor.

        Kapı açılış saati 19.30, film başlama saati 21.00 olan gösterimlerin biletleri Mobilet'ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.

        KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması 2024 Programı

        9 Temmuz Salı 21.00 “Mükemmel Günler” (Perfect Days) (2023)

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        16 Temmuz Salı 21.00 “Bir Düşüşün Anatomisi” (Anatomied’une chute) (2023)

        23 Temmuz Salı 21.00 “Zavallılar” (Poor Things) (2023)

        30 Temmuz Salı 21.00 “Öğretmenler Odası” (Das Lehrerzimmer) (2023)

        6 Ağustos Salı 21.00 “Dolunay Katilleri” (Killers Of The Flower Moon) (2023)

        13 Ağustos Salı 21.00 “Vanya” (2024)

        20 Ağustos Salı 21.00 “Başka Bir Hayatta” (Past Lives) (2023)

        27 Ağustos Salı 21.00 “Sadece Âşıklar Hayatta Kalır” (Only Lovers Left Alive) (2013)

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        #Mükemmel Günler
        #Küçükçiftlik Park
        #Bahçe Sinema
        #Wim Wenders
        #film
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