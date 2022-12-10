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Küçük Yiğit'in üzerine kale direği devrilmişti! Acı haber geldi

Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu 9 yaşındaki Yiğit Demirel, üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Küçük Yiğit 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Giriş: 10.12.2022 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
Acı haber! Son dakika haberi! Çaykur Rizespor altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in üzerine kale direği devrilmişti!
Üzerine kale direği devrilmişti! Acı haber
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AA

Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri’ndeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri, kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel, ağır yaralandı. Antrenörlerinin ihbarı üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan küçük Yiğit, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Çaykur Rizespor yayınladığı taziye mesajında, "Altyapı futbolcumuz, minik yavrumuz Yiğit Demirel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğit’imize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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