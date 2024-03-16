"Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'taki apartmanda, 18 Haziran 2022'de meydana gelen olayda, Fırat Işık (28) aynı evde yaşadığı ve 'abla' dediği Ayşecik Dağıstanlı'yı (46), erkek arkadaşı Erdem İçoğlu (34) ile görünce göğsünden bıçakladı.

DHA'da yer alan habere göre yaralanan Dağıstanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fırat Işık ile Erdem İçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı.

UZUN SÜRE ÖLMESİNİ BEKLEMİŞLER

İki sanık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Ayşegül Dağıstanlı'yı öldürenin Fırat Işık olduğu ikrarı ile sabit bulunduğu, ancak maktulün bıçaklandıktan sonra uzun süre can çekiştiği, şüpheliler Fırat Işık ile Erdem İçoğlu'nun maktulün uzun süre ölmesini beklediği, bu süreçte olaya ilişkin senaryo oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.