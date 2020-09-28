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Aberasyon Tanımı:

Aberasyon kelimesini anlamı; bir sapmanın tanımı tuhaf bir eylem ya da zihinsel bir durum gibi anormal ya da beklenmeyen bir şey olarak ifade edilir. Doğru veya normal olandan tipik bir sapma, zihinsel bozukluk veya sukut olarak tanımlanır.

Aberasyon Nedir TDK:

Gök ve ruh bilimi olarak tanımı sapınç şeklinde ifade edilir.

Aberasyon Örnek Anlatımı:

Aberasyon kelimesinin bir başka anlamı da; yeryüzünün sürekli değişen pozisyonundan ve nesnenin ışığının sonlu hızından kaynaklanan gök cisminin gözlenen pozisyonunda küçük, periyodik olarak belirgin bir değişiklikte olmasıdır.

Göksel bir cismin konumunun Dünya üzerindeki bir gözlemcinin hareketi yönünde, Dünya’nın hareketinden ve ışığın sonlu hızından kaynaklanan belirgin yer değiştirmesi olarak ifade edilir.

Aberasyonun optik olarak anlamı; Işık ışınlarının bir noktadan tek bir odakta birleşememesi, mercek veya aynadaki bir arıza gibi bir arızaya neden olan, görüntüdeki bulanıklık gibi netleme hatası veya lenslerdeki gibi bir optik elemandaki fiziksel bir kusurun neden olduğu kusurlu bir görüntü olarak tanımlanır.

Genetik olarak aberasyon kelimesi; bir organizmada normal yapıdaki veya kromozom sayısındaki bir sapma anlamına gelir. Zihinsel bir sapma örneği şizofrenidir.

Aberasyon Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Normalde sakin ve seviye yönelimli, bu yüzden bu patlama bir aberasyondur.

Işığın aberasyonunun keşfedilmesi, astronomi alanındaki en önemli konulardan biridir.

Yenilgimizi bir aberasyon olarak kabul ettik, çünkü geçen sezon bu takımı kolayca yendik.