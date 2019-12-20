Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, kritik maç öncesi oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştirirken dikkat çekilen en önemli konulardan birisi de yüksek tansiyonda sakin kalmak. Son yıllardaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde kırmızı kartlar havada uçuşurken tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına bu konuda uyarılarda bulundu.

Hakemle gereksiz diyaloglardan da kaçınılması gerektiğini ifade eden Avcı, futbolculardan sadece oyuna odaklanmalarını istedi. Kadıköy'de son olarak 2005'te 4-3'lük skorla kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Avcı, 14 yıllık hasreti noktalamayı hedefliyor.

SON 8 DERBİDE 13 KIRMIZI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 8 derbide toplam 13 kırmızı kart çıktı. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında 5 maçı eksik tamamlarken 7 kırmızı kart gördü.

İşte son 8 derbinin kart raporu:

2016-2017 | Türkiye Kupası | Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 | (Beşiktaş 1 kırmızı)

2016-2017 | Süper Lig | Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 | (Fenerbahçe 2 kırmızı)

2017-2018 | Süper Lig | Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 | (Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3 kırmızı)

2017-2018 | Süper Lig | Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 1 | (-)

2017-2018 | Türkiye Kupası | Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 2 | (Beşiktaş 1, Fenerbahçe 2 kırmızı)

2017-2018 | Türkiye Kupası | Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0 (Hükmen) | (Beşiktaş 1 kırmızı)

2018 -2019 | Süper Lig | Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1 | (Beşiktaş 1 kırmızı)

2018-2019 | Süper Lig | Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3 | (-)