Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı'nın sözleri şöyle:

"Bu seviyeler, kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Genel olarak yapacaklarının maksimalini yaptılar. İki 8, bir 10 ile oynadık. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Her şeyi denediler. Zaman geçtikçe fiziksel yorgunluk oldu. Nem yüzde 85'di. Çok istedik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Oyundan memnunum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu seviye kolay değil. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O seviye de farklı bir seviye. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok fiziksel efor sarf ettik. Toparlanmak kolay olmayacak.

Bu takım, Trabzon şehrinin takımı. Biraz daha hoşgörü istiyorum. Onlara yardımcı olsunlar. 4 gün sonra, büyük bir takımla Galatasaray'a karşı oynayacağız. Dünyanın sonu değil. Bu oyun. Son bölümde riskleri de aldık. Taraftardan daha çok hoş görü istiyorum. Daha sakin olmalarını istiyorum.

Djaniny'nin var, Enis'in var, Cornelius'un var, Bartra'nın var, Bakasetas'ın var. Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek. 2'yi, 3'ü bulacağız. Rakip de çok mücadele etti. Sakat Bakasetas'ı oyuna sokmak zorunda kaldım. Çok kaliteli iki oyuncum sakat; Visca ve Hamsik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Cuma günü kuralar çekilecek. Kuralar bir çekilsin. 4 gün sonra Galatasaray maçı var. Önce bir toparlanalım."

KOPENHAG CEPHESİ

Kopenhag takımının Teknik Direktörü Jess Thorup, çok mutlu olduklarını söyledi.

Thorup, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki maçta da çok iyi oynadıklarını belirterek, "Takımı ceza sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Skor bizi çok mutlu etti." dedi.

Trabzonspor'un zayıf ve güçlü yanlarını bildiklerini ifade eden Thorup, şunları söyledi:

"Kendi liginde temaslı oynamadıklarını biliyorduk. Alanı daraltarak istediğimizi aldık. Maç atmosferi çok güzeldi. Biz alışkınız. Gelen taraftarlarımızla sevinç yaşamamız güzel. Bazı şeyler tribünlerden fırlatıldı. Ama futbol içinde bunlar var."