ABD’de kiracıların tahliyesini önleyen düzenleme

AA

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) dün, ülke genelinde 3 Ekim’e kadar sürecek bir tahliye moratoryumu yayımladı.

Kararla 2 Ağustos itibarıyla süresi dolan düzenleme yaklaşık 2 ay uzatıldı.

Karar, ABD Kongre binası önünde birkaç gündür düzenlemenin uzatılması için nöbet tutan milletvekilleri tarafından sevinçle karşılandı.

Düzenleme ABD’de baskın tür haline gelen daha bulaşıcı Delta varyantı vakalarındaki artışın yaşandığı bölgelerde, kiracıların evden çıkarılmasının geçici olarak önüne geçiyor.

Temsilciler Meclisinde bir grup milletvekilinin 30 Temmuz'da moratoryumun uzatılması için verdiği yasa teklifi reddedilmişti.

Beyaz Saray, 1 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin moratoryumun en fazla gelecek ayın sonuna kadar uzatılabileceğine yönelik değerlendirmesinin ardından, uzatmayla ilgili yeni bir adım atılamayacağını bildirmişti.

Biden hükümetinin yasağın sürdürülmesi yönündeki isteksizliği bazı Demokrat milletvekilleri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

Yasağın kaldırılması halinde 3,6 milyon kişinin kiralarını ödeyemediği için evlerinden çıkarılabileceği belirtiliyor.

Tahliyelerden en fazla siyahilerin ve Latin kökenli toplulukların etkilenmesi bekleniyor.