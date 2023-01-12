Çin’e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Washington'da Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi.

Dört bakan, Çin’e karşı "genişletilmiş caydırıcılık" konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD’nin Japonya’daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.

Austin, ABD’nin Okinawa’daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.

Bu dönüştürme sürecinin 2025’e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.

Çin’in ABD için yakın rakip ve zorlu bir sınama olduğuna işaret eden Austin, “Japonya ve ABD, Çin'in istikrarı bozan eylemleri konusunda ortak endişeler taşıyor. ABD'nin Japonya'yı nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerle savunma kararlılığını yeniden teyit etmek ve karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesinin Senkaku Adaları için geçerli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadesini kullandı.