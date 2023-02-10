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ABD USS George H. W. Bush uçak gemisi talep gelmesi halinde deprem bölgesine destek için Doğu Akdeniz'de

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde, 10 ili etkileyen iki yıkıcı deprem sebebiyle Türkiye'ye dünyanın birçok ülkesinden destek geliyor. ABD, depremzedelere yardım amacıyla gönderilen USS George H. W. Bush uçak gemisinin Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda konumlandığını duyurdu.

Giriş: 10.02.2023 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
ABD USS George H. W. Bush uçak gemisi talep gelmesi halinde deprem bölgesine destek için Doğu Akdeniz'de - Deprem haberleri
AA

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), USS George H. W. Bush uçak gemisinin, Türkiye’nin talebi halinde yardım için pozisyon almak üzere Doğu Akdeniz’e konumlandığını açıkladı.

EUCOM, ABD’nin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için Türkiye’ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ve diğer yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce Atina’da demirli olan ve Akdeniz’e gönderilen USS George H. W. Bush gemisine ilişkin “George Herbert Walker Bush Uçak Gemisi Taaruz Grubu, 7 Şubat'taki bildirimin ardından saatler içinde Doğu Akdeniz'e intikal etti ve lojistik, tıbbi ve rotatif hava ikmal desteği sağlamaya hazır.” ifadesi kullanıldı.

Gemi Rodos adası açıklarında, uluslararası sularda konumlandı.

Açıklamada, EUCOM karargahından bir ekibin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 9 Şubat’ta İncirlik Hava Üssü'ne geldiği belirtildi.

İncirlik’te konuşlu ABD helikopterlerinin de bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedilen açıklamada, “İncirlik Hava Üssü'ne, Black Hawk ve CH-47 Chinook tipi helikopterler de dahil olmak üzere ek helikopterlerin gönderiliyor.” bilgisi verildi.

EUCOM’un Türkiye’ye yapılan insani yardımları komuta etmek üzere ABD Avrupa ve Afrika Donanma Kuvvetlerini görevlendirdiği belirtilen açıklamada, ABD’nin yardımlarının askeri koordinasyonu için ABD Donanma Çıkarma Kuvvetleri Avrupa Komutanı ve 2D Deniz Piyadeleri Sefer Tugayı Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy'nin 9 Şubat’ta Türkiye’ye gittiği aktarıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen EUCOM Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli "Bir müttefik veya ortak ülke, felaket ve trajik insan kaybıyla karşı karşıya kaldığında, ABD bu ulusun ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek için bir an bile tereddüt etmez." ifadelerini kullandı.

Cavoli, arama kurtarmadan tıbbi ve insani yardıma kadar EUCOM’un, Türkiye’ye yardım sağlamak üzere ABD devlet kurumlarıyla birlikte çalıştığını kaydetti.

Fotoğraf: AA

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