ABD: UCM'nin İsrailli yetkililer hakkındaki yakalama kararı başvurusu Gazze'de ateşkesi zorlaştırır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin "yakalama kararı" başvurusunun Gazze'de ateşkes anlaşmasını zorlaştıracağını savundu.

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi oturumunda ABD diplomasisi, küresel zorluklar ve 2025 bütçe talebi konusunda ifade verdi.

UCM'nin Gazze saldırıları nedeniyle İsrailli yetkililer için "yakalama kararı" başvurusunu "son derece yanlış yönlendirilmiş karar" olduğunu savunan Blinken, bunun Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerde anlaşmaya varma olasılığını zorlaştıracağını öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Blinken, Kongre üyelerinin soruları üzerine, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme anlaşması çalışmaları hakkında da bilgi vererek, İsrail'in, bir Filistin devletini kabul etmek anlamına gelmesi halinde bu anlaşmayı kabul etmeye istekli olmayabileceğini ilk kez dile getirdi.

Biden yönetiminin ABD Kongresi ile UCM'nin "yakalama kararı"na karşı ortak hareket edebileceğini kaydeden Blinken, "UCM'nin hamlesine uygun bir yanıt verilmesi konusunda Kongre ile ve bu komiteyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız." şeklinde konuştu.

Blinken, "UCM savcısının dün verdiği son derece yanlış yönlendirilmiş karar, Hamas ile İsrail liderliği arasında ima edilen utanç verici denklik, bence bu sadece (Gazze'de ateşkes) anlaşmasına varma şansını daha da karmaşık hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması halinde, bunu uygulamak zorunda kalacaklarını belirtti.

Kongre'de 2 saatten fazla süren oturum sırasında Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz ile Blinken arasında, Biden yönetiminin İran politikası üzerine yaşanan hararetli tartışma da kayıtlara geçti.

Blinken, Senato üyeleri önünde, "Suudiler Gazze'de ateşkes ve Filistin devletine giden bir yol talep ediyor ve İsrail'in bu yolda ilerlemeye istekli olması da mümkün olmayabilir." şeklinde konuştu.

Eide, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmasına ilişkin Norveç basınına değerlendirmelerde bulundu.

UCM tarafından tutuklama emri çıkarılması ve Norveç topraklarına gelmeleri halinde Netanyahu ve Gallant'ı tutuklamak zorunda kalacaklarına işaret eden Eide, aynı prosedürün UCM'nin haklarında yakalama kararı başvurusunda bulunan Hamas lideri için de geçerli olacağını ifade etti.

Eide, aynı uygulamanın diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli olduğunu kaydetti.

Norveç, tutuklama emri çıkması halinde Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu.