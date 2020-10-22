ABD seçimleri öncesi ülkeyi sarsan görüntüler!

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık seçimine iki haftadan az süre kalmışken, hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat rakibi Joe Biden yarışı kıyasıya devam ediyor.

Seçim yaklaştıkça adaylar birbirleri hakkında farklı iddialar ortaya atarken, Başkan Donald Trump'ın avukatı ve New York Belediyesi eski Başkanı Rudy Giuliani'nin görüntüleri ülkeyi karıştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin, İngiliz komedyen ve oyuncu Sacha Baron Cohen'in son filmindeki görüntüleri, tartışmalara neden oldu.

BBC'deki habere göre, Trump'ın avukatı aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cohen'in filminde kendisinin yer aldığı sahnenin "tamamen uydurma" olduğunu belirtti.

Giuliani, 2006 yapımı "Borat"ın devam filmindeki bir oyuncunun kendisini muhabir olarak tanıttığını, bunun üzerine ciddi bir röportaj yapılacağını sandığını dile getirdi.

Geçen temmuzda çekilen görüntülerde 76 yaşındaki Giuliani, Borat’ın kızı rolünü canlandıran ve kendisini muhabir olarak tanıtan Maria Bakalova’yla röportaj yaparken görülüyor. İlerleyen bölümde, Bakalova konuşmaya odasında devam etmeyi teklif ederken, Giuliani de bunu kabul ediyor.

Çekilen görüntülere ilişkin Giuliani, elektronik ekipmanları çıkarması gerektiğini, onları çıkarırken de kıyafetinin dağıldığını ifade etti.

Trump'ın avukatı Giuliani, ABD medyasına damga vuran bu görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, "Görüntüler büyük bir uydurma, görüntülerin üzerinde oynanmış" ifadelerini kullandı.