ABD'nin ilk Türk Belediye Başkanı'na yeni görev

AA

ABD'de ilk defa belediye başkanlığı görevine getirilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Tayfun Selen, New Jersey Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Türk toplumunun en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinin 500 binden fazla nüfusa sahip Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliğiyle seçilen Selen, yemin ederek görevine başladı.

Tören sonrası konuklara hitap eden Türk yönetici, 25 sene önce İstanbul'dan ABD'ye gelmiş bir göçmen olduğunu, ilk yıllarında "tutunmak ve tecrübe kazanmak için" ayrım gözetmeden her işte çalıştığını dile getirdi.

Aynı zamanda mimar ve iş adamı olan Selen, "Kısa süre sonra çalıştığım işlerde yöneticilik pozisyonuna yükseldim. Bu benim çok özel yeteneklere sahip olmamdan değil, Amerika'nın bana bu fırsatı vermesinin sonucuydu." ifadesini kullandı.

"AMERİKAN SİYASETİNDEKİ MOZAİĞİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ"

Amerikan Kongresinde Türklerin dışındaki etnik grupların çoğunun temsilcileri bulunduğu gerçeğine dikkati çeken Tayfun Selen AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Amerikan toplumunun da başkent Washington'a bir siyasetçi göndermesinin vaktinin çoktan geldiğini belirterek, "Türk toplumunun Amerikan siyasetindeki gözü, kulağı olmak benim için büyük bir gurur kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

Selen, "Amerikan Kongresindeki tablonun eksik parçasını biz tamamlayabiliriz. Kazanmamız durumunda Amerikan siyasetindeki mozaiği de zenginleştirmiş olacağız." diyerek, Temsilciler Meclisinde bir Türk’ün yer almasının, Amerikan siyasetine ve Kongredeki diğer 434 üyenin farkındalığına sağlayacağı katkıya vurgu yaptı.

ABD'de 500 binden fazla Türk olduğuna inandığını ve birlik olmaları halinde hiç zorlanmadan başkente bir temsilci gönderebileceklerine işaret eden Selen, "Türk toplumunun içinde bana destek veren çok kişi var. Fakat ilgilenmeyenler de çok. Güçlü bir toplumuz ama gücümüzü iradeye yansıtmıyoruz." şeklinde konuştu.

KUR'AN-I KERİM'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

Amerikan yasalarına uygun şekilde diğer üyelerin Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e el basarak yemin ettiği törende Türk kökenli Tayfun Selen, eşi Tülin Selen'in tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak yeminini gerçekleştirdi.

39 küçük ilçenin bağlı olduğu Morris Bölge Yönetim Merkezi'nde gerçekleşen devir teslim törenine 7 kişilik ekibiyle katılarak yönetimi devralan Selen, devamında gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısına bölgenin en üst yöneticisi olarak başkanlık etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1992'de mezun olan 50 yaşındaki Selen, 1996'da ABD'ye yerleşerek 2017'de, yaşadığı, 12 bin nüfuslu Chatham'da önce belediye meclisine ardından da belediye başkanlığına seçilmiş, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk olarak tarihe geçmişti.

Başkanlığına seçildiği Morris Bölge Yönetim Kurulunda bir önceki dönem üye olarak da görev alan Selen aynı zamanda, haziran ayında yapılacak ön seçimlerde New Jersey 11. Bölgeden Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üyesi adaylığına seçilmek için kampanya yürütüyor.