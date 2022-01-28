ABD: Moskova güçlü ve kararlı bir NATO istemiyor

ABD Savunma Bakanı Austin, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi.

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