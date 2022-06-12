ABD'li yetkiliden Luhansk uyarısı: Rusya tamamen ele geçirebilir

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 109 gündür devam ederken, üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rusya'nın Luhansk'ı ele geçirmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Washington Post'a konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Ukrayna'nın ağır kayıplar vermesi ve mühimmat tedarikinin azalması nedeniyle Rusya'nın birkaç hafta içinde Luhansk'ta kontrolü tamamen ele geçirmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Yetkili, Rusya'nın Donetsk'i ele geçirmeyi planladığı ancak Ukrayna güçlerinin mücadelesi sayesinde bunu gerçekleştiremeyeceğini söyledi ve "Donetsk'i ele geçiremeseler bile bu Rusya için bir zafer olacak çünkü fiilen yeni bir cephe açılacak." diye konuştu.

Ukrayna'nın Luhansk'taki Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinin giderek daha fazla baskı altında olduğu ve birkaç hafta içinde Rus güçlerinin eline geçebileceğini söyleyen yetkili, konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmaması istedi.

Donets nehri yakınlarındaki stratejik bir şehir olan Severodonetsk'te cumartesi günü çatışmalar devam etti. BBC'nin Ukrayna servisine konuşan Belediye Başkanı Alexander Stryuk, Ukrayna kuvvetlerinin şehrin üçte birini kontrol ettiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın cumartesi günü yayınladığı son istihbarat güncellemesine göre, Rus birlikleri cuma günü itibarıyla şehrin güneyinde ilerleme kaydedememişti.

ABD savunma yetkilisi, Rusya'nın şehirde ilerleme kaydettiğini ancak büyük kayıplar yaşadığını da dile getirdi. ABD'li yetkili ayrıca, "Ukraynalılar burada gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar" dedi.