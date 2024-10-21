ABD'li rapçi Diddy hakkında 5 yeni dava açıldı

Avukat Tony Buzbee, Sean John Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını öne süren, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve bunlardan yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Combs hakkında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.