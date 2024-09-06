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        Haberler Gündem Güncel ABD'li askere saldıranlar serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        ABD'li askere saldıranlar serbest bırakıldı

        İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin tutuklanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kişi serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 21:11 Güncelleme: 06.09.2024 - 21:11
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        ABD'li askere saldıranlar serbest bırakıldı
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        İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun tutuklanmasına avukatları tarafından itiraz edildi.

        Sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar verdi.

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül'de TGB üyesi bir grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis olayın ardından 15 kişiyi gözaltına almıştı.

        Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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