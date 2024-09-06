ABD'li askere saldıranlar serbest bırakıldı
İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırıya ilişkin tutuklanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kişi serbest bırakıldı
İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun tutuklanmasına avukatları tarafından itiraz edildi.
Sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar verdi.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül'de TGB üyesi bir grup, ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis olayın ardından 15 kişiyi gözaltına almıştı.
Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.