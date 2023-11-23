ABD-Kanada sınırında patlama meydana geldi: Yeni gelişmeler belli oldu
ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü'nden geçen bir aracın patladığı olayın terör saldırısı olmadığı ortaya çıktı. Kazayı yapan aracın aşırı hızdan kaza yaptığı belirtildi, olayda iki kişi hayatını kaybetti
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ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü'nde dün akşam saatlerinde bir aracın patlamasının ardından yetkililer, olayın terör saldırısı olabileceği açıklamasında bulunmuştu.
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Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsünde meydana gelen patlamanın sebebini araştırmaya başlamıştı.
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Patlamanın ardından belli olan detaylarda, bunun bir terör saldırısı olmadığı, aracı kullanan kişinin aşırı hızdan kaza yaptığı ortaya çıktı.
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56 yaşında New York'ta yaşayan kişinin eşiyle birlikte konsere gitmek için yola çıktığı, ancak aracın aşırı hız yaptığı tespit edildi. Kazada eşi de hayatını kaybetti.
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DÖRT SINIR KAPISI KAPATILDI
Niagara Şelalesi yakınlarındaki bir köprünün üzerindeki kontrol noktasında bir aracın patlaması sonucu iki kişinin ölümü üzerine ABD ile Kanada arasındaki dört sınır kapısı kapatıldı.
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New York Valisi Kathy Hochul, iki ülkeyi birbirine bağlayan köprüde meydana gelen patlamada terör saldırısı belirtisi bulunmadığını söyledi.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bu çok ciddi bir durum, olağanüstü bir şekilde ciddiye alıyoruz" demişti.
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Rainbow, Lewiston, Whirlpool ve Peace Köprüsü olayın ardınadn geçişlere kapatıldı. Kısa bir süre sonra Rainbow Köprüsü hariç diğer 3 köprü geçişe açıldı.
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Beyaz Saray da ABD-Kanada sınırındaki durumu yakından takip ettiklerini, ABD Başkanı Biden'ın bilgilendirildiğini duyurmuştu.
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Diğer yandan ABD Federal Karayolu İdaresi'nin verilerine göre, Rainbow Köprüsü'nden her gün yaklaşık 6 bin araç geçiyor, bunun yüzde 5'ini de kamyon trafiği oluşturuyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.