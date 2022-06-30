ABD istihbaratı: 'Putin hala Ukrayna'nın büyük bölümünü istiyor'

ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala Ukrayna topraklarının büyük kısmını ele geçirmek istediğini ancak Moskova güçlerinin çok zayıfladığını ve ancak yavaş bir şekilde ilerleyebileceğini söylüyor.
Moskova, kısa sürede Kiev ve diğer şehirleri ele geçirme hedeflerine ulaşamayınca Mart ayında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine odaklanmıştı.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'e göre, Putin hala savaşın başındaki hedeflerine ulaşmak istiyor. Bunu yakın zamanda gerçekleştirmesi zor göründüğü için de savaşın uzun sürebileceği düşünülüyor.
ABD Ticaret Bakanlığı konferansında konuşan Haines, Putin'in bu bölgedeki kısa vadeli askeri hedefleri ve ordusunun kapasitesinin uyuşmadığını, onun istedikleriyle güçleri arasında bir tür uyumsuzluk olduğunu düşündüklerini belirtti.
Her ne kadar Rus kuvvetleri son haftalarda Severodonetsk şehrinin kontrolünü ele geçirerek orada kazanımlar elde etse de yavaş ilerledi. Ukrayna kuvvetlerinin güçlü bir direnişiyle karşılaştı.
Savaş uzayabilir
Haines, Mayıs ayından bu yana ABD istihbaratının savaşla ilgili değerlendirmeleri üzerine yaptığı bu ilk kamuoyu açıklamasında, Rusya'nın işgalinin uzun sürebileceğini ve "resmin oldukça iç karartıcı olduğunu" vurguladı.
İstihbarat teşkilatnın, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair üç senaryo öngördüğünü, büyük olasılıkla Rusya'nın bir atılım yapmadan yavaşça kazanımlar elde ettiği, ağır ilerleyen bir savaş olarak devam edeceğini belirtti.
Gerçekleşmesi daha az beklenen diğer olasılıklar ise büyük bir Rus atılımı veya Ukrayna'nın küçük kazanımlar elde etmesiyle cephe hatlarını istikrara kavuşturması.
Bu durum, Moskova'nın siber saldırılar, enerji kaynaklarını kontrol etme çabası ve hatta nükleer silahlar dahil "asimetrik savaş araçlarına" daha çok bağımlı hale geldiğini düşündürebilir.
Haines'in bu açıklamaları dün, NATO liderlerinin, Ukrayna'nın arkasında gerektiği kadar durma sözü vermesinin ardından geldi.
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ABD istihbaratı: 'Putin hala Ukrayna'nın büyük bölümünü istiyor'/abd-istihbarati-putin-hala-ukrayna-nin-buyuk-bolumunu-istiyor-3473710
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